Путин поставил в ступор переводчиков поговоркой про "уродов"

Поговорка "В семье — не без урода", которую произнес президент РФ Владимир Путин, заставила растеряться переводчиков четырех стран.

Российский лидер во время выступления на саммите БРИКС прокомментировал террористические угрозы известной русской поговоркой: "В семье — не без урода". Переводчики четырех стран растерялись, не зная, как ее перевести другим участникам саммита.

Под председательством президента РФ проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Главы государств-участников общаются в режиме видеоконференции.

Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года, сообщал телеканал "360".