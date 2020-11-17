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15:27   17 Ноября 2020
Политика

Путин поставил в ступор переводчиков поговоркой про "уродов"

Путин поставил в ступор переводчиков поговоркой про "уродов"

Российский лидер во время выступления на саммите БРИКС прокомментировал террористические угрозы известной русской поговоркой: "В семье — не без урода".  Переводчики четырех стран растерялись, не зная, как ее перевести другим участникам саммита.

Под председательством президента РФ проходит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Главы государств-участников общаются в режиме видеоконференции.

Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года, сообщал телеканал "360".

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#россия #путин #брикс

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