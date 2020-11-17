Президент Армении вмешался в кризис и потребовал отставки Пашиняна

Свое мнение по протестам в Армении высказал президент страны.

Президент Армении Армен Саркисян считает, что перемирие в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) можно расценивать, как «проигрыш в навязанной Армении войне». В официальном обращении к согражданам глава государства выразил соболезнования семьям погибших солдат и определил болевые точки, над которыми нужно работать:

«Арцах [НКР] тяжело ранен; общество сильно взволновано; раненая экономика перегружена серьезными социальными проблемами; в результате большого потока беженцев из Арцаха в Армению имеет место гуманитарная катастрофа; крайне сложная ситуация с эпидемией коронавируса; в конце концов, поражен армянский дух не только в стране, но и во всех уголках мира».

По словам Саркисяна, за последние несколько дней он провел «несколько десятков политических консультаций и встреч», на которых обсудил ситуацию в Армении с общественными организациями и «внепарламентскими силами». Вывод один: единственной мерой борьбы с перечисленными проблемами будет отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Абсолютное большинство участников собраний согласны в одном вопросе: необходима отставка премьер-министра [Никола Пашиняна] в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы», — сообщил Саркисян.

Сам Пашинян накануне, 16 ноября 2020 года, опроверг возможность своей отставки даже на фоне не стихающих протестов. Премьер обратил внимание, что в его рабочей повестке есть лишь вопросы, связанные с «обеспечением стабильности и безопасности Армении».

Ранее Саркисян уже сетовал на то, что во время переговоров по перемирию в Нагорном Карабахе Никол Пашинян не советовался с ним. «Богатый дипломатический и переговорный опыт» Саркисяна, по его же словам, мог сыграть на руку армянам и их позициям на территории НКР.

Президент действительно мог стать ценным советником для премьер-министра, который решил играть на этом поле один, объяснил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Он рассказал, что в Армении, как в парламентской республике, Саркисян стоит сильно позади Пашиняна, однако его роль в этой геополитической игре недооценена:

«Армен Саркисян играет, скорее, представительскую роль. Он подписывает все назначения и так далее, но не выбирает назначаемых. Этим занимается премьер-министр. Он [президент] лишен каких-то серьезных полномочий, но опыт международных и бизнес-контактов делает Саркисяна важным "министром-наставником". Сейчас он пытается перехватить митинговую волну, перевести ее в нужное ему русло и сделать так, чтобы улицы не вышли из-под контроля», — считает Новиков.

На фоне происходящих в Армении событий судьба Пашиняна, как премьер-министра, предрешена, заверил эксперт. Несмотря на то, что премьер не намерен подавать в отставку добровольно, ему придется это сделать из-за массовых протестов в стране. Как только недовольные смогут организованно выступить против действующей власти, можно будет говорить о досрочных выборах в парламент, добавил специалист.

Армен Саркисян не первый человек, который в открытую говорит о необходимости отставки Пашиняна. 10 ноября, после начала массовых протестов в Ереване, аналогичное мнение высказала член оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Она предложила премьер-министру добровольно уйти в отставку, ведь «это меньшее, что он [Пашинян] может сделать».

«Пока что мы видим, что оппозиционная коалиция не может набрать критическую массу, но мы уже видим сопротивление отдельных систем, которое они демонстрируют Пашиняну. Понятно, что в том или ином виде отставка правительства и досрочные выборы точно будут. Я думаю, что сейчас идет разговор по срокам», — подытожил Новиков.

10 ноября армяне массово вышли на улицы с требованием отставки Никола Пашиняна. Причиной послужило трехстороннее соглашение о перемирии в НКР, которое подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Пашинян.

Жителей республики не устроили условия: в документе прописано, что воюющие стороны прекращают боевые действия и останавливаются на позициях, которых достигли к 10 ноября. За несколько дней до этого армянская армия отступила. Таким образом Азербайджан заполучил в Нагорном Карабахе несколько новых территорий, которые раньше де-факто принадлежали Армении (Кельбаджарский и Лачинский районы).

«Процветающая Армения» — это вторая по численности партия в республике. В национальном собрании от нее выступают 24 депутата (из 132). Пашинян возглавляет «Мой шаг» — альянс из двух партий «Миссия» и «Гражданский договор».