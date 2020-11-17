В Сирии состоялись международные соревнования по плаванию

Сирийский Олимпийский комитет провел международные соревнования пловцов "Тишрин: гонка на открытой воде". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийский Олимпийский комитет провел международные соревнования пловцов "Тишрин: гонка на открытой воде". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийский Олимпийский комитет и всеобщая спортивная федерация Сирии организовали международные соревнования пловцов, в которых приняли участие 40 пловцов из Омана, Ирака, Палестины, России, Таджикистана, Украины, Македонии и других стран. По итогам состязаний российские спортсмены заняли второе место.

Министра туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини отметил, что данные соревнования являются посланием любви и мира всем странам и спортивному сообществу. Он выразил надежду, что мероприятие станет толчком для восстановления туристической отрасли Сирии и вновь сделает республику привлекательной для иностранцев.

Президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Фирас Муалла заявил, что в ближайшем будущем в республике пройдут новые спортивные мероприятия с участием иностранных спортсменов.