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15:11   17 Ноября 2020
Общество

В Сирии состоялись международные соревнования по плаванию

В Сирии состоялись международные соревнования по плаванию

Сирийский Олимпийский комитет провел международные соревнования пловцов "Тишрин: гонка на открытой воде". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийский Олимпийский комитет и всеобщая спортивная федерация Сирии организовали международные соревнования пловцов, в которых приняли участие 40 пловцов из Омана, Ирака, Палестины, России, Таджикистана, Украины, Македонии и других стран. По итогам состязаний российские спортсмены заняли второе место.

Министра туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини отметил, что данные соревнования являются посланием любви и мира всем странам и спортивному сообществу. Он выразил надежду, что мероприятие станет толчком для восстановления туристической отрасли Сирии и вновь сделает республику привлекательной для иностранцев.

Президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Фирас Муалла заявил, что в ближайшем будущем в республике пройдут новые спортивные мероприятия с участием иностранных спортсменов.

"В будущем нас ждут новые турниры, которые будут включать все виды и направления спорта", — ответил Муалла.

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#сирия #соревнования #плавание

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