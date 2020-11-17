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15:08   17 Ноября 2020
Общество

Путин назвал возможные страны-производители вакцины "Спутник V"

Путин назвал возможные страны-производители вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи, может быть налажено в Китае и Индии, сообщил Владимир Путин.

Для массового выпуска препарата против COVID-19 необходимо объединить усилия разных стран, передало слова президента издание ТАСС. Также Путин сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций договорился с бразильскими и индийскими партнерами о проведении испытаний вакцины "Спутник V". РФПИ связался и с фармацевтическими компаниями в Китае и Индии — они дали согласие на налаживание производства.

Препарат от коронавируса центра им. Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной. Когда будет решен вопрос его массового производства, препарат будут изготавливать не только для нужд страны, но и для государств третьего мира.

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#вакцина #коронавирус #COVID-19 #Спутник V

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