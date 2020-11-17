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15:08   17 Ноября 2020
Политика

Алиев заявил, что не допустит какой-либо особый статус Карабаха

Алиев заявил, что не допустит какой-либо особый статус Карабаха

Какой-либо особый статус Нагорного Карабаха невозможен, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Любые переговоры по территориальной целостности Азербайджана абсолютно исключены, подчеркнул президент страны. По его словам, он уже давно заявлял о том, что азербайджанцы восстановят территориальную целостность государства мирным или военным путем.

"Я неоднократно говорил, что мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство", — сказал Алиев в ходе обращения, показанного Гостелеканалом АЗТВ.

Баку удалось восстановить территориальную целостность страны, отметил азербайджанский лидер. Он подчеркнул, что Азербайджан является прогрессивным многонациональным государством, ввиду чего жизнь армян не изменится.

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