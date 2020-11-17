Американских детей подняли с колен Санта-Клауса

Коронавирус нарушил американскую рождественскую традицию.

Жители США из-за коронавируса пожертвовали рождественской традицией: теперь посещение Санта-Клауса, сидя на коленях у которого дети могли попросить подарки, нужно забронировать онлайн, а сам волшебник будет за стеклом, сообщает AP. Также после каждого посетители работники будут тщательно дезинфицировать все декорации.

Эксперты объясняют подобное решение владельцев торговых центров конкуренцией с интернет-магазинами. Дело в том, что американцы привыкли каждый год ездить на рождественский шопинг, и, чтобы мотивировать их прийти за покупками, а не «шопиться» онлайн, администраторы придумывают способы соблюсти социальную дистанцию.

«Им нужна причина, чтобы приехать в ТЦ, иначе они останутся дома и будут делать покупки онлайн», — сказал изданию AR Майкл Браун, курирующий розничную торговлю в консалтинговой фирме Kearney.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить приглашать Деда Мороза на дом.