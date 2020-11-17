Замглавы МИД Армении отправлен в отставку указом Пашиняна

Глава кабинета министров Республики Армения Никол Пашинян подписал указ об отставке заместителя министра иностранных дел страны Шаварша Кочаряна.

Глава кабинета министров Республики Армения Никол Пашинян подписал указ об отставке заместителя министра иностранных дел страны Шаварша Кочаряна.

Новость о кадровых изменениях в аппарате чиновников распространила пресс-служба правительства Армении. Отставка Кочаряна датирована 17 ноября. Свое решение Пашинян принимал в рамках действующего законодательства, регулирующего общественную службу.

Событие произошло на фоне массовых протестов в Ереване, где представители оппозиции требуют отстранить от дел самого премьер-министра республики, а также отменить действующее военное положение.