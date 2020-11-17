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14:54   17 Ноября 2020
Политика

Замглавы МИД Армении отправлен в отставку указом Пашиняна

Замглавы МИД Армении отправлен в отставку указом Пашиняна

Глава кабинета министров Республики Армения Никол Пашинян подписал указ об отставке заместителя министра иностранных дел страны Шаварша Кочаряна.

Новость о кадровых изменениях в аппарате чиновников распространила пресс-служба правительства Армении. Отставка Кочаряна датирована 17 ноября. Свое решение Пашинян принимал в рамках действующего законодательства, регулирующего общественную службу.

Событие произошло на фоне массовых протестов в Ереване, где представители оппозиции требуют отстранить от дел самого премьер-министра республики, а также отменить действующее военное положение.

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#мид #армения #пашинян #кочарян

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