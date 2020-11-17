Беглов разобрался в ситуации с обманутыми дольщиками ЖК на Парнасе

Губернатор Санкт-Петербурга встретился с дольщиками двух ЖК, которые объявили голодовку на Парнасе. Их проблему решат уже в 2021 году.

Губернатор Санкт-Петербурга встретился с дольщиками двух ЖК, которые объявили голодовку на Парнасе. Их проблему решат уже в 2021 году.

Встреча дольщиков прошла во вторник, 17 ноября: на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выслушал подробности ситуации с жилыми комплексами "Три апельсина" и "На Заречной", после чего объяснил, как город намерен решить вопрос с недостроенным жильем. По словам Беглова, два здания будут достроены в 2021 году, остальные закончат к 2023 году.

В 14:00 губернатор проведет заседание с профильными чиновниками, во время которого объяснит, как действовать, и потребует обязательно уложиться в данные сроки.

"Сейчас самое главное, что застройщик согласился на наши условия, мы согласились на его. Город подписывает обязательства", — отметил Беглов.

Ранее СМИ сообщали, что обманутые застройщиком дольщики собрались на Парнасе и попытались привлечь внимание к своей проблеме при помощи баннеров и неоновых ламп, а также направили просьбу о помощи Владимиру Путину. Около нескольких сотен человек ожидают уже шесть лет окончания строительства двух комплексов, начатых кампанией "Норманн", однако в прошлом году ее владельца арестовали по обвинению в мошенничестве. Сейчас готовность комплексов оценивается в 80%.