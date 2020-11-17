14:36 17 Ноября 2020Политика
Президент РФ отметил выполнение соглашений по Карабаху
Трехстороннее соглашение по Нагорной-Карабахской Республике выполняется в полной мере. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.
Трехстороннее соглашение по Нагорной-Карабахской Республике выполняется в полной мере. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, названный им факт открывает возможности для дальнейшего сотрудничества в этой сфере и стабилизации обстановки с учетом принципов справедливости.
Неделю назад Армения и Азербайджан при посредничестве Российской Федерации подписали документ в трехстороннем формате. Положения договора предусматривают сохранение режима прекращения огня в Карабахе. Россия будет наблюдать за исполнением этого соглашения. Для этого в НКР направлены миротворческие силы.