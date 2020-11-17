Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:36   17 Ноября 2020
Политика

Президент РФ отметил выполнение соглашений по Карабаху

Президент РФ отметил выполнение соглашений по Карабаху

Трехстороннее соглашение по Нагорной-Карабахской Республике выполняется в полной мере. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, названный им факт открывает возможности для дальнейшего сотрудничества в этой сфере и стабилизации обстановки с учетом принципов справедливости.

Неделю назад Армения и Азербайджан при посредничестве Российской Федерации подписали документ в трехстороннем формате. Положения договора предусматривают сохранение режима прекращения огня в Карабахе. Россия будет наблюдать за исполнением этого соглашения. Для этого в НКР направлены миротворческие силы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #карабах #брикс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров