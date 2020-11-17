Президент РФ отметил выполнение соглашений по Карабаху

Трехстороннее соглашение по Нагорной-Карабахской Республике выполняется в полной мере. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

Трехстороннее соглашение по Нагорной-Карабахской Республике выполняется в полной мере. Об этом на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, названный им факт открывает возможности для дальнейшего сотрудничества в этой сфере и стабилизации обстановки с учетом принципов справедливости.

Неделю назад Армения и Азербайджан при посредничестве Российской Федерации подписали документ в трехстороннем формате. Положения договора предусматривают сохранение режима прекращения огня в Карабахе. Россия будет наблюдать за исполнением этого соглашения. Для этого в НКР направлены миротворческие силы.