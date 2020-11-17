Минск не видит смысла в продолжении диалога по правам человека с Евросоюзом

Минск временно приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом сообщил глав МИД Белоруссии Владимир Макей.

Минск временно приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом сообщил глав МИД Белоруссии Владимир Макей.

Такое решение глава МИД объявил после совещания с президентом по вопросам внешней политики.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", —заявил Макей.

Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в нем есть имя президента республики Александра Лукашенко, которого обвинили в репрессиях по отношению к оппозиции после оглашения итогов президентских выборов. 13 ноября Евросоюз сообщил о намерении расширить пакет уже действующих санкций из-за гибели человека на протесте в Минске.

9 августа ЦИК Белоруссии огласил результаты подсчета голосов, согласно которым на пост президента в шестой раз был избран Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. В стране прошла серия протестных акций. Для разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.