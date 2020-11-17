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14:26   17 Ноября 2020
Политика

Президент РФ передал поздравления главе ЮАР по случаю дня рождения

Президент РФ передал поздравления главе ЮАР по случаю дня рождения

Глава Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса получил поздравления от президента России Владимира Путина. Политик 17 ноября празднует день рождения.

Лидеру ЮАР исполнилось 68 лет. Путин обратился к нему во время открытия XII саммита БРИКС.

Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. В нем принимают участие президенты России, ЮАР, Бразилии, Китая и Индии. Они планируют обсудить сотрудничество, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам, включая борьбу с пандемией коронавируса.

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#путин #юар #рамафоса

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