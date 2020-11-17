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14:15   17 Ноября 2020
Политика

Совфед РФ предлагает выделять кандидатов-иноагентов во время выборов

Совфед РФ предлагает выделять кандидатов-иноагентов во время выборов

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ предложила ввести понятие кандидат-иноагент.

Как отмечается в материале ТАСС, председатель комиссии Андрей Климов предлагает внести соответствующие изменения в избирательное законодательство.

"Предлагается также ввести в избирательное законодательство понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента"", – сказал он.

Это необходимо для представления полной информации об участниках выборов. Российские граждане должны знать, что кандидат после вступления в должность может действовать в интересах другого государства.

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#россия #совфед #иноагенты

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