The Guardian: Трамп растерял поддержку белых мужчин

Статистику по голосам русских американцев (тот самый «Брайтон бич») в США не ведут. Но мы выяснили, за кого они голосовали.

Демократическая партия США теряет свой традиционный электорат — женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев, пишет британское издание The Guardian. На выборах президента 2020 года еще больше белых американок и представителей этнических меньшинств проголосовали за республиканца Дональда Трампа.

«Дезертирство» избирателей-демократов

Последние четыре года Демпартия неустанно твердила, что Трамп «захватил и удерживает власть» благодаря голосам абсолютного большинства белых мужчин. Президента обвиняли в попытках «сохранить патриархат и превосходство белых» в США, но вот с данными экзит-поллов по итогам последней президентской гонки эти утверждения не вяжутся. Оказывается, все больше женщин Америки предпочитает видеть в президентском кресле Трампа.

«В 2016 году за демократов проголосовало на 44% больше [чем за республиканцев, — прим. ред.] испаноязычных и латиноамериканских женщин; в 2020 году уже на 39%. В прошлом электоральном цикле демократы заполучили 90% голосов чернокожих женщин, в этом — 81%. То есть в год, когда чернокожая женщина впервые в истории США была внесена в главный федеральный бюллетень [у кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис ямайские корни, — прим. ред.], предпочтения чернокожих женщин сместились на девять процентных пунктов в обратную сторону — в сторону Трампа», — пишет The Guardian.

В целом, если сравнивать 2016 и 2020 годы, за Трампа на этих выборах проголосовало на 4% больше афроамериканцев, на 3% больше латиноамериканцев и на 5% больше американцев азиатского происхождения.

Хотя демократы взяли большую часть голосов латиноамериканцев, выходцы из Южной Америки все больше «перемещаются» к президенту-республиканцу. Туда же «дрейфуют» и голоса этнически азиатского населения США — филиппинцев, корейцев, китайцев (только голоса американцев японского происхождения сместились в сторону Демпартии). Все больше поддерживают пока еще действующего президента и представители коренных народов Америки — индейцы.

А вот белые мужчины проголосовали за Трампа в этом году меньше, чем в 2016-м: теперь он взял 23% голосов против былых 31%. Остальные 8% предпочли в качестве президента демократа Джозефа Байдена. Как пишет The Guardian, именно этот перевес обеспечил Байдену победу, несмотря на беспрецедентное «дезертирство» азиатских, черных и латиноамериканских избирателей из стана избирателей-демократов в республиканские ряды.

Но граждане США и раньше рушили электоральные стереотипы. Например, В 2016 году Хиллари Клинтон, рассчитывающая на повальную поддержку женщин, получила одну из самых низких долей женских голосов среди всех кандидатов в президенты от Демпартии за последние десятилетия. Снизилась и женская явка на избирательные участки. А ведь именно американки могли обеспечить Клинтон победу, утверждает The Guardian.

Почему цветное население США все больше голосует за Трампа?

Возможно, меньшинства стали больше поддерживать республиканца из-за беспорядков, в которые переросли протесты движения Black Lives Matter (BLM) после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания белым полицейским.

Активисты BLM, выступающие против расизма и полицейского насилия, использовали трагический повод для «лутинга» (новый термин, без негативной коннотации обозначающий грабежи магазинов), порчи имущества и менее безобидных, но не менее хулиганских бесчинств вроде публичного сжигания американского флага. Трамп резко осудил подобный активизм, а вот Демпартия, напротив, поддержала бунты.

«Мы видим, что за Трампа проголосовало большее количество представителей меньшинств, чем за любого республиканца за последние 60 лет — то есть со времен президента Дуэйна Эйзенхауэра. Это во многом связано с волной беззакония и беспорядков, которая прокатилась по американским городам. Для многих законопослушных испаноязычных и чернокожих граждан это стало "звоночком" и причиной проголосовать за того, кто хотя бы на словах будет пытаться восстанавливать закон и порядок», — рассказал американист Малек Дудаков в комментарии «Политике Сегодня».

А вот белые мужчины из среднего класса подвели действующего президента, переметнувшись на сторону демократов. Именно из-за этого итоги выборов получились не в пользу Трампа.

«Единственная группа избирателей, которая в 2020 году хуже поддерживает Трампа, стали белые мужчины, особенно представители среднего класса. Для них популизм Трампа стал культурно слишком чуждым. Белые в Америке составляют большинство, и в связи с тем, что их поддержка упала, он не смог переизбраться. Но за счет поддержки меньшинств он смог уверенно победить в штатах вроде Флориды, Техаса и Северной Каролины — там процент меньшинств довольно высок», — уточнил Дудаков.

А русские американцы за кого?

Увы, статистики по электоральным предпочтениям американцев русского происхождения не ведется. Но большинство поддерживает Трампа, говорит американист: приблизительно 70% русских американцев голосовали за него.

«Особенно его поддерживает старшее поколение [русскоязычных мигрантов, — прим. ред.] которое застало Советский Союз и для кого демократы — это олицетворение социализма, от которого они бежали. Те, кто переехал попозже, из постсоветской России — для них повестка демократов менее страшна и они готовы их поддерживать. Но так как большинство среди мигрантов все-таки люди в возрасте — массовая волна миграции была в 1983, 1984 и 1989 годах, — то они повально за Трампа, против Байдена», — говорит Дудаков.

Интересный момент, подчеркивает американист: среди евреев Трамп получил на 3-4% больше, чем было в 2016 году.

«А многие, кто уехал из России, были евреями. Так что это тоже наблюдается», — заключил он.

Ранее американские СМИ отмечали, что «содержание» президента Трампа обошлось американским налогоплательщикам в круглую сумму, а также обвинили его в злоупотреблении полномочиями ради своей выгоды. Оказалось, этот «грешок» не только за Трампом, но и за многими американскими президентами — как обогащались главы Белого дома во время и после президентства читайте в нашем материале.