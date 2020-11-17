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14:00   17 Ноября 2020
Общество

Глава "Вектора": переболевшие COVID-19 не получают пожизненный иммунитет

Глава "Вектора": переболевшие COVID-19 не получают пожизненный иммунитет

Перенесшие COVID-19 не смогут сохранить иммунитет к вирусу навсегда, им, как и еще не болевшим, потребуется вакцинация.

Об этом во вторник заявил директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. В качестве подтверждения своих слов он привел мировые данные о том, что формирующийся во время болезни иммунитет "в большинстве случае не будет пожизненным, что потребует, безусловно, ревакцинации". Он также отметил, что разработанная в "Векторе" вакцина "ЭпиВакКорона" подходит для такой ревакцинации.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что препарат "Вектора" начал проходить третий этап пострегистрационных испытаний. Она также напомнила, что в "высокой степени готовности" находятся и другие вакцины.

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#вектор #коронавирус #имменитет

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