Главу Чечни возмутили рисунки героев Marvel в игровом центре

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил заменить изображения персонажей Marvel на фотографии национальных героев в новом игровом центре в городе Курчалой.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил заменить изображения персонажей Marvel на фотографии национальных героев в новом игровом центре в городе Курчалой.

Политик увидел изображения американских героев на стене высотного комплекса, когда проводил инспекцию детского центра. Кадыров назвал Железного человека, Тора и Капитана Америку "фантазиями". По его словам, в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых дети должны брать пример. Глава Чечни также поручил заменить изображения на фотографии реальных людей.

Ранее Кадыров обратился к российским мусульманам и призвал не устраивать митинги около посольства Франции в РФ. По его словам, это ничего не изменит, однако существует вероятность провокации.

Ранее телеканал "360" писал, что в Кремле отказались комментировать спор Кадырова с ЛДПР.