Попова дала оценку выявленным в РФ мутациям коронавируса

Найденные на территории России мутации коронавирусной инфекции не делают болезнь более опасной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Найденные на территории России мутации коронавирусной инфекции не делают болезнь более опасной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Никакие мутации, обнаруженные на территории Российской Федерации, не оказывают влияния на эпидемиологическую значимость. Они как не усиливают возбудитель, так и не ослабляют его. Попова рассказала об этом в ходе онлайн-конференции "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

"Все изменения, которые мы видим, не влияют ни на какие эпидемиологические аспекты нового коронавируса", — заявила главный санитарный врач РФ.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в России следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.