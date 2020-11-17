Лавров: Россия будет защищать достигнутые договоренности по НКР

Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил действующие договоренности между сторонами конфликта.

Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил действующие договоренности между сторонами конфликта.

Российский министр также сообщил, что для решения гуманитарных проблем региона возможно подключение Организации Объединенных Наций. Прекращение боевых действий позволяет возобновить работу Международного комитета Красного Креста, который присутствует и в Армении, и в Азербайджане. МККК может помочь в преодолении ситуации, сложившейся после столкновений в Нагорном Карабахе.