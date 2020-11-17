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13:18   17 Ноября 2020
Политика

МИД РФ отреагировал на запрос Франции и США по Карабаху

МИД РФ отреагировал на запрос Франции и США по Карабаху

США и Франция заявили, что ожидают от Москвы объяснений роли Турции в соглашении по перемирию в НКР. МИД РФ отреагировал на совместное заявление.

Совместное заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ передал представитель Госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В теме, касающейся соглашений по Карабаху, "остается много вопросов".

"Странно слышать заявление Госдепа США о необходимости информировать их о соглашении по Карабаху, подробности были сообщены по дипломатическим каналам", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что если США или Франция запросят разъяснения по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, они их получат.

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