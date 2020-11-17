Коммунисты предрекли премьеру Словакии крах из-за нападок на «красную» идеологию

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович уверен, что словацкий премьер не задержится во власти после критики коммунизма.

В Словакии сравнили коронавирус с властью коммунистов. По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, пандемия испортила жизнь обществу ровно так же, как и компартия, руководившая страной в составе Чехословакии с 1948 по 1989 годы. Об этом политик заявил после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

«С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец — коронавирус», — сообщил Матович.

В комментарии «Политике Сегодня» исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович напомнил, что территория Словакии была освобождена от фашистских захватчиков именно благодаря усилиям Советской армии.

«Ну дурак, что тут еще скажешь? Особенно некрасиво со стороны Словакии. И, кстати, в отличие от некоторых других стран Восточной Европы, там с очень большим вниманием к этому относятся, памятники все в порядке, за ними ухаживают. Таких заявлений не было. У них, может, поменялись у власти чиновники», — предположил Малинкович.

Собеседник агентства допустил, что большинство словацкого населения не разделяет точку зрения Матовича, возглавившего кабмин в конце марта 2020 года. По его словам, новое лицо в руководстве попросту хочет привлечь к себе внимание и заслужить похвалу от нынешних «хозяев» Европы, в частности, от Германии.

«Словакия в составе Чехословакии сильно прибавила в своем развитии именно в социалистический период. Стала промышленно-развитой, получала очень хорошую поддержку от СССР. Если бы не СССР, то жили бы до сих пор под фашистами, все были бы рабами на обслуживании расовых господ», — заверил Малинкович.

Заявление словацкого премьера Матовича — не первый выпад в сторону коммунизма. Ранее, 4 ноября, словацкий парламент принял закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии была признана преступной организацией.

Документом также запретили размещать на памятниках символы, которые связаны с тоталитарными политическими режимами, какими определены коммунистические, фашистские и нацистские.

Словакия: Компартия Чехословакии признана преступной организациейhttps://t.co/Rp9cwDHFLq Парламент Словакии принял закон, запрещающий называть улицы и общественные места в честь представителей коммунистического и фашистского режимов. — Матрица Свободы (@ua_myc) November 5, 2020

Собеседник издания обратил внимание, что подобные решения в других странах Восточной Европы были приняты еще в 1990-е годы. В свою очередь, Словакия всегда выражала симпатию по отношению к России. Сейчас же страна сменила курс.

«Видимо, понадобилось время, чтобы такое заявление продавить. Наверное, сразу люди не были к нему готовы, нужна была смена двух поколений. Теперь идут по этому пути», — посетовал коммунист.

Малинкович добавил, что борьба с коммунистическим прошлым не избавит Словакию от пандемии коронавируса. По его словам, руководству следует больше внимания уделить сфере здравоохранения страны.

«Надо сказать этому придурку, что от таких заявлений COVID-19 никуда не уйдет. Лучше бы подумал, что случилось с медобслуживанием, системой социальных гарантий, новости такие оттуда приходят, что там люди еле выживают. Так-то жили они неплохо, трудолюбивое население, но сейчас там очень тяжело. Экономических успехов нет, безработица растет, политические партии у власти постоянно меняются. Долго этот чиновник у власти не продержится», — предрек судьбу Матовичу коммунист.

Кроме того, Малинкович выразил мнение, что грядет эпоха политических сдвигов, при которых страны Восточной Европы вновь обратятся к России, исходя из культурной и экономической общности.

«Я бы порекомендовал жителям Словакии прогнать такого дурака с поста премьера. На мой взгляд, время, когда Восточная Европа была марионеткой в руках более крупных стран, уходит, поскольку началась пандемия. Я, как коммунист, надеюсь, что придут левые», — подытожил политик.

Согласно последним данным, в Словакии выявили более 87 тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Общее число умерших составило 526 человек.

Словакия за день проверила 1,3 млн человек на коронавирусhttps://t.co/2XejitMFep — inshetv (@insheTV5) November 8, 2020

В понедельник, 16 ноября, Минздрав страны снял часть ограничительных мер. Ведомство разрешило деятельность католических храмов, кинотеатров и театров с условием их заполнения не более чем на 50%. В бассейнах и фитнес-центрах могут находиться не более шести человек одновременно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что идеология ЛГБТ-движений хуже коммунизма. Он пояснил, что поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии 40 лет, но они даже не предполагали, что потом появится новая идеология, «еще больше разрушительная для человека».