13:16 17 Ноября 2020Политика
Обама поделился плейлистом времен работы в Белом доме
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о своих любимых музыкальных композициях в период своего правления.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о своих любимых музыкальных композициях в период своего правления.
По словам Обамы, когда он готовился к участию в дебатах, ему очень помог трек My First Song, созданный рэп-исполнителем Jay-Z. Кроме того, бывший президент США назвал вдохновляющей песню Фрэнка Синатры под названием Lady.
В плейлисте Обамы оказались некоторые из произведений U2, Fleetwood Mac и Брюса Спрингстина. Также американский политик отметил творчество Бейонсе, Эминема и Шаде.
Ранее телеканал "360" писал, что Обама отказался работать с демократом Джо Байденом.