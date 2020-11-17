Обама поделился плейлистом времен работы в Белом доме

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о своих любимых музыкальных композициях в период своего правления.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о своих любимых музыкальных композициях в период своего правления.

По словам Обамы, когда он готовился к участию в дебатах, ему очень помог трек My First Song, созданный рэп-исполнителем Jay-Z. Кроме того, бывший президент США назвал вдохновляющей песню Фрэнка Синатры под названием Lady.

В плейлисте Обамы оказались некоторые из произведений U2, Fleetwood Mac и Брюса Спрингстина. Также американский политик отметил творчество Бейонсе, Эминема и Шаде.

Ранее телеканал "360" писал, что Обама отказался работать с демократом Джо Байденом.