Как американский «закон Родченкова» ставит мировой спорт под угрозу

Законопроект станет инструментом в геополитических играх.

Американский Сенат одобрил так называемый «закон Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act). Теперь суды США смогут привлечь к уголовной ответственности спортсмена из любой страны, если он замешан в допинг-схеме на международных соревнованиях. Вспоминаем, почему документ назван в честь бежавшего за океан российского химика, и из-за чего Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сильно обеспокоилось такой инициативой.

Кто такой Григорий Родченков?

Российский химик-аналитик, который с 2006 по 2015 год возглавлял ФГУП «Антидопинговый центр» в Москве. Там Родченков руководил исследованиями и «очищал Россию от допинга», как он сам признавался в одном из интервью. Правда, в 2011 году он был фигурантом уголовного дела о торговле запрещенными сильнодействующими препаратами, позже пытался покончить с собой, писал эротические рассказы, был признан экспертизой психически нездоровым человеком, но все же смог вернуться на руководящую должность.

Дальнейшей карьере помешал доклад Независимой комиссии международного антидопингового агентства WADA в ноябре 2015 года. В нем было сказано, что Родченков лично уничтожил 1417 допинг-проб спортсменов из России, в которых могли скрываться следы запрещенных препаратов. Также специалисты утверждали, что он вымогал деньги у участников соревнований от РФ и скрывал результаты проб. После этого Родченков спешно покинул пост и скрылся в США в январе 2016 года.

Его имя прогремело на весь мир спустя год. В эксклюзивном интервью для New York Times химик поставил под сомнение результаты Олимпийских игр в Сочи 2014 года и обвинил российское правительство в том, что оно якобы способствовало формированию «допинговой империи». Эти обвинения были не раз опровергнуты российским Следственным комитетом, а невиновность атлетов, которых оболгал Родченков, была доказана.

В конце 2019 года Следственный комитет также выяснил, что Родченков вместе с сообщниками вносил нужные ему правки в электронную базу данных антидопинговой лаборатории. Делали они это с IP-адресов, которые размещены на территории Германии и США. В настоящий момент Григорий Родченков, изменивший внешность, живет в Соединенных Штатах и не торопится выходить в свет.

О чем «закон Родченкова»?

В 2019 году американский Конгресс впервые представил проект закона, который назван в честь бывшего директора «Антидопингового центра». Теперь, спустя почти два года, документ приняли в Сенате. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать действующий президент США Дональд Трамп. Западные СМИ пишут, что сенаторы «утрясут» эту формальность в ближайшее время.

«Закон Родченкова» гласит, что отныне американские власти могут привлечь к уголовной ответственности или штрафу любого спортсмена, который замешан в допинг-схеме. Одно условие все же есть: участника международных соревнований накажут только в том случае, если в тех же состязаниях за медали бились американские спортсмены. Тем самым они становятся «пострадавшими» и «обманутыми», а значит зачинщик обмана должен быть наказан.

Если вина того или иного спортсмена будет доказана судом, то ему грозит штраф до 250 тысяч долларов. Денежное наказание предусмотрено и для организаций, замешанных в допинг-скандале — до одного миллиона долларов. В особо серьезных случаях спортсменов-обманщиков обещают посадить в тюрьму на десять лет.

В документе также прописана роль «информаторов», то есть фигурантов дела, которые согласятся давать показания по делам о допинг-скандалах. Теперь им на официальном уровне будут предоставлять защиту. При этом оговаривается, что люди, раскрывшие информацию о каких-либо допинговых сговорах, будут «нести юридическую ответственность за свои слова».

Реакция экспертов

Законопроект не устроил даже тех, кто главной своей задачей видит борьбу с нечестным спортом. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что такая инициатива усилит присутствие политики в спорте. Некоторые государства будут обвинять своих геополитических оппонентов в обмане, уверены в организации.

В WADA также обратили внимание, что «закон Родченкова» почему-то не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта. Таким образом баскетболисты из НБА или мастера клюшек из НХЛ смогут спокойно употреблять допинг перед каждой игрой.

«WADA также хочет понять, почему это законодательство исключает обширные области американского спорта. <…> Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это хорошо для остального мира?», — возмутились в агентстве.

В беседе с «Политикой Сегодня» главный редактор спортивного журнала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко рассказал, что правоприменительная практика «закона Родченкова» оставляет очень много вопросов. Неясно, как американские суды будут оценивать крупные международные соревнования (например, Олимпийские игры), и где та тонкая грань между «сговором с целью допинг-обмана» и случайным приемом допинга.

По словам эксперта, опасения специалистов из WADA можно понять, ведь принятие «закона Родченкова» поставит под сомнение известный лозунг «спорт – вне политики»:

«Спортсмены из США участвуют практически во всех значимых международных соревнованиях. Если на одном из них возник скандал с допингом, то власти страны, ответственной за спортсмена-нарушителя, должны выдать Штатам своего человека под суд. А если страна откажется это делать, то это уже политическое дело. Вмешательство политики в спорт здесь налицо. Тогда спортсмен просто не сможет спокойно передвигаться по миру или участвовать в состязаниях там, где работает соглашение об экстрадиции с США».

Главред «Чемпионата» допустил, что увидеть «закон Родченкова» в действии можно будет уже очень скоро: в марте 2021 года пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, а в мае — чемпионат мира по хоккею. Американские спортсмены будут участвовать и в том, и в другом состязании.