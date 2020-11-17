Песков назвал "закон Родченкова" попыткой распространить юрисдикцию США

Принятый американскими сенаторами "закон Родченкова" в Кремле расценили как попытку США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Принятый американскими сенаторами "закон Родченкова" в Кремле расценили как попытку США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, как в Кремле расценили принятие в США "закона Родченкова".

"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может", — отметил Песков.

17 ноября СМИ сообщили, что американские сенаторы одобрили "акт Родченкова", согласно которому американские судьи смогут выносить уголовные приговоры за использование допинга на соревнованиях, в которых участвовали спортсмены из США, вне зависимости от страны, где прошло мероприятие. В Кремле скептически отнеслись к попытке Вашингтона распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Законопроект получил название по имени информатора антидопингового агентства WADA — Григория Родченкова. В 2016 году он скрылся в США, где дал интервью журналистам The New York Times, в котором сообщил о якобы допущенных при подготовке российской сборной нарушениях антидопинговой программы.