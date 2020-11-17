Марков: Запад готовит сценарий глобальной катастрофы против РФ к 2024 году

Победу на президентских выборах в Молдавии одержала Майя Санду, которая является политическим врагом России.

Победу на президентских выборах в Молдавии одержала Майя Санду, которая является политическим врагом России. Будучи министром образования, Санду выступала за то, чтобы максимально заменить русский язык английским, и всегда критиковала Россию.

Об этом в социальной сети Facebook пишет директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Гражданка Румынии [Майя Санду], выступает за поглощение Молдавии Румынией. Этот сценарий и будет главной угрозой при ее правлении», — предсказывает политолог.

Молдавия – парламентская республика, а значит президент там наделен небольшой властью, отмечает Марков. Но, если прорумынский президент и аналогично направленное правительство объединят усилия, то угроза присоединения Молдавии к Румынии, полной румынизации и дерусификации постсоветской республики становится очень реальной.

«Россия должна заранее предотвратить катастрофический сценарий, при котором через три года, накануне политически важного для России 2024 года, когда заканчивается четвертый президентский срок Путина, румынские танки поедут в Приднестровье покорять несогласных с румынизацией непокорных живущих там граждан России», — предостерегает Марков.

Подобная ситуация уже складывалась 30 лет назад. Но теперь оказанная Россией помощь Приднестровью будет войной со страной, входящей в НАТО, и проходить она будет юридически на территории страны-члена НАТО. Это даст Североатлантическому альянсу возможность привлечь всех членов блока к войне против России.

«Возможно, США и их агрессивные союзники накануне 2024 года захотят так попробовать Россию "на слабо", — опасается политолог. — Предотвратить этот сценарий глобальной катастрофы желательно заранее, уже сейчас. И сделать это Россия должна вместе с ЕС».

По мнению Маркова, Евросоюзу не нужна большая война в Европе через три года, тем более ЕС имеет уникальный опыт позитивного сотрудничества с РФ и Молдавией. Тогда Россия и Евросоюз совместно устранили в Молдавии дорвавшегося до власти мафиозного олигарха Плахотнюка. Теперь же Евросоюзу нужно потребовать от Румынии не совершать аншлюса Молдавии, чтобы через три года в Европе не началась большая война.

«Ничего не надо уступать Евросоюзу. ЕС обязан сам предотвратить европейскую войну, которую может развязать через три года Румыния. Надо жестко ставить этот вопрос перед ЕС», — подчеркнул Марков в заключение своих рассуждений.

Напомним, второй тур президентских выборов в Молдавии прошел в минувшее воскресенье, 15 ноября. Во второй тур выборов вышли действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По результатам подсчета голосов, которые огласил ранее Центризбирком республики, за Додона проголосовали около 42% избирателей, а Санду набрала более 57% голосов.