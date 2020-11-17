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13:03   17 Ноября 2020
Политика

Песков не исключил провокации на митингах в Белоруссии

Песков не исключил провокации на митингах в Белоруссии

Нельзя исключать фактов провокаций на митингах, которые проходят в Белоруссии, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва пристально наблюдает за ситуацией, которая разворачивается на территории Белоруссии. В Кремле братское государство хотели бы видеть стабильной и процветающей страной, заметил Песков.

"Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима", — заключил пресс-секретарь.

Белоруссия должна быть "свободной от какого-либо влияние извне", передал позицию российских властей Дмитрий Песков.

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