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13:02   17 Ноября 2020
Общество

Хоркина выступила за создание закона о травле в Сети

Хоркина выступила за создание закона о травле в Сети

Депутат Госдумы Светлана Хоркина отметила, что считает необходимым создание закона, который будет останавливать оскорбления в Сети, беря во внимание ситуацию с Яндиевым.

Ранее боец ММА Сергей Харитонов рассказал известному блогеру Александру Лютикову о том, что потасовка с нападением на него спортсмена Адама Яндиева на стадионе "Лужники" началась со ссоры в социальных сетях из-за долга. Сейчас по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела.

Хоркина указала на тот факт, что каждый пользователь является личностью, поэтому тем, кто хочет высказать в его адрес резкие негативные слова, стоит выражать свое мнение более аккуратно, пишет ФАН.

"Нужно придумать такой механизм, который будет останавливать людей хамить, дерзить и оскорблять", — заметила она.

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#закон #оскорбления #хоркина

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