Хоркина выступила за создание закона о травле в Сети

Депутат Госдумы Светлана Хоркина отметила, что считает необходимым создание закона, который будет останавливать оскорбления в Сети, беря во внимание ситуацию с Яндиевым.

Депутат Госдумы Светлана Хоркина отметила, что считает необходимым создание закона, который будет останавливать оскорбления в Сети, беря во внимание ситуацию с Яндиевым.

Ранее боец ММА Сергей Харитонов рассказал известному блогеру Александру Лютикову о том, что потасовка с нападением на него спортсмена Адама Яндиева на стадионе "Лужники" началась со ссоры в социальных сетях из-за долга. Сейчас по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела.

Хоркина указала на тот факт, что каждый пользователь является личностью, поэтому тем, кто хочет высказать в его адрес резкие негативные слова, стоит выражать свое мнение более аккуратно, пишет ФАН.