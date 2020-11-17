Кремль ответил на призыв США и Франции прояснить роль Турции в Карабахе

Россия разъяснит США и Франции роль Турции в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе при необходимости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия разъяснит США и Франции роль Турции в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе при необходимости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

США и Франция, являющиеся сопредседателями в Минской группе ОБСЕ, испытывают потребность в разъяснениях по этому вопросу, отметил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Москва может предоставить их Вашингтону и Парижу.

"По линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляется регулярный контакт", — подчеркнул Песков.

Кремль не будет комментировать двусторонние отношения сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Турции, сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, стоит ли США и Франции переживать из-за роли Анкары в урегулировании обстановки в Карабахе.