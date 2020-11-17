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12:51   17 Ноября 2020
Политика

Песков рассказал, что Путин не пользуется соцсетями

Песков рассказал, что Путин не пользуется соцсетями

Президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет страниц в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политик призвал не доверять публикациям со ссылкой на социальные сети, потому что российский лидер не пользуется подобными медиа-ресурсами.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявлял, что Россия относится с уважением к результатам президентских выборов в Молдавии.

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#путин #песков #социальные сети

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