Песков рассказал, что Путин не пользуется соцсетями

Президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет страниц в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет страниц в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политик призвал не доверять публикациям со ссылкой на социальные сети, потому что российский лидер не пользуется подобными медиа-ресурсами.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявлял, что Россия относится с уважением к результатам президентских выборов в Молдавии.