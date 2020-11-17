Коронавирусу исполнился ровно год

Первый человек, заразившийся COVID-19, был выявлен 17 ноября 2019 года в китайской провинции Хубэй.

Год назад, 17 ноября 2019 года, зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Согласно правительственным данным Китая, это был 55-летний гражданин, проживающий в провинции Хубэй. С этого дня число заразившихся начало стремительно рас ти — 1 янв аря 2020 года их было уже 381.

До 2019 года китайские врачи считали, что столкнулись с обычной пневмонией. Только в конце декабря врач одной из больниц Хубэя Чжан Цзисянь сообщил органам здравоохранения Китая, что болезнь вызвана новым и необычным коронавирусом. Буквально за пару месяцев COVID-19 захватил весь мир и создал новую реальность с закрытыми границами, ношением масок и обвалившейся экономикой.

По данным на 17 ноября, в мире заболели более 55 миллионов человек, скончались 35,4 миллиона.

В настоящее время ученые стремятся выявить источник коронавируса, который, как считается, перешел к людям от летучей мыши. Существует и другое мнение о происхождении болезни: МИД Китая не исключает, что COVID-19 в страну могли завезти американские военные.

«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицировано? ...Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!»,— написал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

США, в свою очередь, обвиняют Китай в лабораторном создании вируса и сокрытии информации о вспышке опасного заболевания.

Ранее группа вирусологов из немецкого университета сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме.