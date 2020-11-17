Коронавирусу исполнился ровно год
Год назад, 17 ноября 2019 года, зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Согласно правительственным данным Китая, это был 55-летний гражданин, проживающий в провинции Хубэй. С этого дня число заразившихся начало стремительно расти — 1 января 2020 года их было уже 381.
До 2019 года китайские врачи считали, что столкнулись с обычной пневмонией. Только в конце декабря врач одной из больниц Хубэя Чжан Цзисянь сообщил органам здравоохранения Китая, что болезнь вызвана новым и необычным коронавирусом. Буквально за пару месяцев COVID-19 захватил весь мир и создал новую реальность с закрытыми границами, ношением масок и обвалившейся экономикой.
По данным на 17 ноября, в мире заболели более 55 миллионов человек, скончались 35,4 миллиона.
В настоящее время ученые стремятся выявить источник коронавируса, который, как считается, перешел к людям от летучей мыши. Существует и другое мнение о происхождении болезни: МИД Китая не исключает, что COVID-19 в страну могли завезти американские военные.
«Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицировано? ...Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!»,— написал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.
2/2 美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！ pic.twitter.com/vYNZRFPWo3— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020
США, в свою очередь, обвиняют Китай в лабораторном создании вируса и сокрытии информации о вспышке опасного заболевания.
Ранее группа вирусологов из немецкого университета сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме.