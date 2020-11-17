Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:47   17 Ноября 2020
Общество

Правительство РФ не рассматривало меры поддержки артистов во время пандемии

Правительство РФ не рассматривало меры поддержки артистов во время пандемии

Власти РФ пока не планируют вводить меры поддержки театров из-за распространения COVID-19. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Театрам не запрещается работать на фоне пандемии коронавируса, обратил особое внимание Песков. Российские артисты могут продолжать съемки, а также ставить новые спектакли, уточнил пресс-секретарь. Деятельность разрешается при условии соблюдения всех мер по нераспространению COVID-19, напомнил Песков.

Российские врачи выявили 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции на территории страны с начала текущего года. Отслеживать актуальную информацию о ситуации с заболеванием в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #кремль #актеры #театры #короанвирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров