Правительство РФ не рассматривало меры поддержки артистов во время пандемии

Власти РФ пока не планируют вводить меры поддержки театров из-за распространения COVID-19. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Власти РФ пока не планируют вводить меры поддержки театров из-за распространения COVID-19. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Театрам не запрещается работать на фоне пандемии коронавируса, обратил особое внимание Песков. Российские артисты могут продолжать съемки, а также ставить новые спектакли, уточнил пресс-секретарь. Деятельность разрешается при условии соблюдения всех мер по нераспространению COVID-19, напомнил Песков.

Российские врачи выявили 1,9 млн случаев коронавирусной инфекции на территории страны с начала текущего года. Отслеживать актуальную информацию о ситуации с заболеванием в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.