Трамп возмутился небезопасными выборами в Неваде

Выборы главы муниципального совета в штате Невада признали небезопасными, заявил президент США Дональд Трамп.

Выборы главы муниципального совета в штате Невада признали небезопасными, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер раскритиковал власти округа Кларк в Неваде за неуверенность в безопасности выборов. По его словам, гонка за пост главы муниципального совета отменена из-за несоответствий в голосовании.

В бюллетенях значились практически одни демократы. Трампа возмутило, что власти не уверены в безопасности избирательного процесса.

Трамп объявил о неправомерных действиях на выборах президента США. Он пообещал подать судебные иски, чтобы доказать многочисленные нарушения закона, сообщал телеканал "360".