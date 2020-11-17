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12:46   17 Ноября 2020
Политика

Трамп возмутился небезопасными выборами в Неваде

Трамп возмутился небезопасными выборами в Неваде

Выборы главы муниципального совета в штате Невада признали небезопасными, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер раскритиковал власти округа Кларк в Неваде за неуверенность в безопасности выборов. По его словам, гонка за пост главы муниципального совета отменена из-за несоответствий в голосовании.

В бюллетенях значились практически одни демократы. Трампа возмутило, что власти не уверены в безопасности избирательного процесса.

Трамп объявил о неправомерных действиях на выборах президента США. Он пообещал подать судебные иски, чтобы доказать многочисленные нарушения закона, сообщал телеканал "360".

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#сша #выборы #трамп

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