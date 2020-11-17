12:46 17 Ноября 2020Политика
Трамп возмутился небезопасными выборами в Неваде
Выборы главы муниципального совета в штате Невада признали небезопасными, заявил президент США Дональд Трамп.
Выборы главы муниципального совета в штате Невада признали небезопасными, заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер раскритиковал власти округа Кларк в Неваде за неуверенность в безопасности выборов. По его словам, гонка за пост главы муниципального совета отменена из-за несоответствий в голосовании.
В бюллетенях значились практически одни демократы. Трампа возмутило, что власти не уверены в безопасности избирательного процесса.
Трамп объявил о неправомерных действиях на выборах президента США. Он пообещал подать судебные иски, чтобы доказать многочисленные нарушения закона, сообщал телеканал "360".