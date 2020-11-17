Украинский премьер уволил главу Государственного космического агентства

Руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов уволен с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства страны.

Руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов уволен с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства страны.

Документ подписал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Сообщается, что Усов покинул пост согласно закону "О государственной службе". Исполняющим обязанности главы космического агентства назначен первый заместитель Усова Михаил Лева.

Недавно агентство присоединилось к программе NASA. Украина будет участвовать в освоении Луны, Марса, астероидов и комет.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы в общей сложности потеряли 1 триллион долларов из-за плохо развитой экономики в стране.