12:45 17 Ноября 2020Политика
Украинский премьер уволил главу Государственного космического агентства
Руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов уволен с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства страны.
Руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов уволен с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства страны.
Документ подписал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Сообщается, что Усов покинул пост согласно закону "О государственной службе". Исполняющим обязанности главы космического агентства назначен первый заместитель Усова Михаил Лева.
Недавно агентство присоединилось к программе NASA. Украина будет участвовать в освоении Луны, Марса, астероидов и комет.
Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы в общей сложности потеряли 1 триллион долларов из-за плохо развитой экономики в стране.