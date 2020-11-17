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12:40   17 Ноября 2020
Общество

"Вектору" разрешили испытывать вакцину "ЭпиВакКорона" на пожилых людях

"Вектору" разрешили испытывать вакцину "ЭпиВакКорона" на пожилых людях

Центр "Вектор" получил разрешение на исследование вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых людях.

Исследования препарата на детях начнутся в декабре. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов. К исследованию специалисты привлекут подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего будет отобрано 100 человек. Мутации в некоторых регионах не могут повлиять на эффективность российской вакцины от коронавируса, подчеркнул Ринат Максютов.

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#вакцина #пожилые #вектор

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