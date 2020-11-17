12:40 17 Ноября 2020Политика
Реализацию договоренностей по Карабаху прокомментировали в Кремле
Ситуацию в Нагорном Карабахе оценили в Москве. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ситуацию в Нагорном Карабахе оценили в Москве. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил об удовлетворенности выполнением сторонами конфликта соглашения о прекращении огня.
"Пушки молчат, люди не гибнут, это главный итог трехсторонних договоренностей по Карабаху", — сказал пресс-секретарь.