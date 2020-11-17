Реализацию договоренностей по Карабаху прокомментировали в Кремле

Ситуацию в Нагорном Карабахе оценили в Москве. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуацию в Нагорном Карабахе оценили в Москве. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил об удовлетворенности выполнением сторонами конфликта соглашения о прекращении огня.