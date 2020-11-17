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12:40   17 Ноября 2020
Политика

Реализацию договоренностей по Карабаху прокомментировали в Кремле

Реализацию договоренностей по Карабаху прокомментировали в Кремле

Ситуацию в Нагорном Карабахе оценили в Москве. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил об удовлетворенности выполнением сторонами конфликта соглашения о прекращении огня.

"Пушки молчат, люди не гибнут, это главный итог трехсторонних договоренностей по Карабаху", — сказал пресс-секретарь.

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#песков #кремль #карабах

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