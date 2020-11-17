"Вектор" начал третий этап пострегистрационных испытаний своей вакцины

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", созданная центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", находится на третьей фазе пострегистрационных испытаний, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", созданная центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", находится на третьей фазе пострегистрационных испытаний, сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова напомнила, что препарат был зарегистрирован 13 октября. Его пострегистрационные исследования продлятся шесть месяцев после вакцинации последнего участника, 25% участников получит плацебо.