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12:39   17 Ноября 2020
Общество

"Вектор" начал третий этап пострегистрационных испытаний своей вакцины

"Вектор" начал третий этап пострегистрационных испытаний своей вакцины

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", созданная центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", находится на третьей фазе пострегистрационных испытаний, сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова напомнила, что препарат был зарегистрирован 13 октября. Его пострегистрационные исследования продлятся шесть месяцев после вакцинации последнего участника, 25% участников получит плацебо.

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#роспотребнадзор #вакцина #коронавирус

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