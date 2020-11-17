Роспотребнадзор сообщил о возможных мутациях коронавируса в России

Медики выявили некоторые изменения в поведении коронавируса в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Медики выявили некоторые изменения в поведении коронавируса в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Таким образом можно считать, что в Сибири сейчас формируется свой вариант COVID-19 с определенными мутациями, уточнила Попова. Во многих регионах страны уже намечается стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Рост новых случаев наблюдается в 25 из 85 субъектов России. Всю оперативную и точную информацию по статистике коронавируса в России можно прочитать на официальном сайте стопкоронавирус.рф.