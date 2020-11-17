Падчерица Шурика из "Операции "Ы" впервые рассказала о смерти актера

Александер Демьяненко прославился благодаря ролям в комедиях Леонида Гайдая. Его падчерица Анжелика Неволина впервые рассказала о последних днях жизни легендарного актера.

Александер Демьяненко прославился благодаря ролям в комедиях Леонида Гайдая. Его падчерица Анжелика Неволина впервые рассказала о последних днях жизни легендарного актера.

Александр Демьяненко, полюбившийся зрителям в образе веселого и немного рассеянного Шурика из "Операции Ы", скончался в 1999 году в возрасте 62 лет. По словам падчерицы Анжелики Неволиной, актер много работал, игнорируя тревожные симптомы, что сказалось на его сердце. В августе 1999 года Демьяненко назначили плановую операцию, до которой он не дожил несколько дней.

Как вспоминает Неволина, лето того года в Ленинграде выдалось очень жарким. Погода усугубила проблемы со здоровьем актера, но его жизнь можно было спасти.

"Его госпитализировали перед операцией, он лежал в двухместной палате. А 22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт. Парадоксально, но находясь в больнице, никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске", — рассказала падчерица артиста "Комсомольской правде".

После смерти Демьяненко с врачами разбиралась его супруга, которая пыталась добиться от руководства, почему все кардиологи находились в отпуске. По воспоминаниям Неволиной, медики лишь развели руками и отметили, что за это время скончался не только знаменитый актер.