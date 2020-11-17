12:21 17 Ноября 2020Политика
РФ удивлена оценками ФРГ и Франции работы Украины в "нормандском формате"
Российская сторона крайне удивлена тем, какие оценки дали власти Федеративной Республики Германии и Франции работе Украины в формате "нормандской четверки".
Российская сторона крайне удивлена тем, какие оценки дали власти Федеративной Республики Германии и Франции работе Украины в формате "нормандской четверки".
Такое заявление 17 ноября распространила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Речь идет о том, что Киев якобы успешно выполнял положения тех договоренностей, которые достигнуты в рамках предыдущей встречи "нормандского формата".
В настоящий момент проводятся консультации на уровне советников лидеров РФ, Украины, Франции и Германии по проведению очередного саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.