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12:21   17 Ноября 2020
Политика

РФ удивлена оценками ФРГ и Франции работы Украины в "нормандском формате"

РФ удивлена оценками ФРГ и Франции работы Украины в "нормандском формате"

Российская сторона крайне удивлена тем, какие оценки дали власти Федеративной Республики Германии и Франции работе Украины в формате "нормандской четверки".

Такое заявление 17 ноября распространила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Речь идет о том, что Киев якобы успешно выполнял положения тех договоренностей, которые достигнуты в рамках предыдущей встречи "нормандского формата".

В настоящий момент проводятся консультации на уровне советников лидеров РФ, Украины, Франции и Германии по проведению очередного саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.

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#россия #захарова #франция #украина #германия #нормандский формат

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