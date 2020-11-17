Попова высказалась о ситуации с летальностью от COVID-19 в России

Российская Федерация находится на 100-м месте в мире по летальности от коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российская Федерация находится на 100-м месте в мире по летальности от коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в Российской Федерации составляет 1,7%, заявила главный санитарный врач страны. При этом средний показатель в мире равен 3,4%. Это указывает на то, что Россия занимает 100-е место в рейтинге летальности.

"По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности", — Попова рассказала об этом в ходе конференции "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы данные оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.