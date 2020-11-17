Стало известно, где срубят главную новогоднюю елку России

Главную новогоднюю елку России планируют срубить рядом с деревней Таширово в Наро-Фоминском районе Московской области.

Главную новогоднюю елку России планируют срубить рядом с деревней Таширово в Наро-Фоминском районе Московской области.

Интернет-издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову сообщает, что дерево будет срублено 9 декабря, а доставлено в Кремль — 11-го. Елку традиционно установят на Соборной площади. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой презентация пройдет онлайн.

Ежегодно на звание главной елки страны претендует не менее десяти елей. Дерево отбирает специальная комиссия. Елку, которая украшала Соборную площадь Кремля на прошлый Новый год, пустили на памятные сувениры ко Дню Победы. Она была срублена в Бородинском лесничестве и достигала в высоту 25 метров, а ее возраст составлял 90 лет.