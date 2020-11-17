Власти Москвы продлили дистанционку для школьников старших классов

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 ноября сообщил, что учащиеся 6-11 классов школ мегаполиса продолжат обучение в дистанционном формате.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 ноября сообщил, что учащиеся 6-11 классов школ мегаполиса продолжат обучение в дистанционном формате.

Переход на дистанционное обучение является эффективным средством борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отметил Собянин в своем блоге. На фоне сложной эпидемиологической обстановки столичные власти приняли решение продлить действие удаленки до 6 декабря. Собянин подчеркнул, что порядка 1,5-2,2 тысяч школьников заражаются COVID-19 в столице РФ каждую неделю в ноябре, подвергая риску пожилых родственников.

Впервые новый тип коронавирусной инфекции выявили у жителя китайской провинции Хубэй. Весной ВОЗ официально объявила пандемию COVID-19.