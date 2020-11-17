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11:47   17 Ноября 2020
Политика

Публикации Дональда Трампа в Twitter получили новую метку

Публикации Дональда Трампа в Twitter получили новую метку

Социальная сеть Twitter делает новые пометки на публикациях президента США Дональда Трампа. Цензуре подвергаются посты, содержание которых связано с выборами.

Политик активно продвигает идею пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Он уверен, что в ходе избирательного процесса были допущены нарушения, сообщалось о десятках случаев фальсификаций. Каждый пост Трампа на эту тему помечается словами, что данные о несоблюдении правил не подтверждены.

Заявление политика, что он якобы выиграл выборы, получило приписку: "множество источников сообщает о другом". Если нажать на эту фразу, Twitter перенаправит пользователя на фотографию смеющихся кандидата в президенты Джо Байдена и его помощницу Камалу Харрис.

Очередное заявление о намерении бороться за победу Дональд Трамп сделал 15 ноября.

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#сша #выборы #трамп

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