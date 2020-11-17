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11:42   17 Ноября 2020
Политика

Минск требует от Варшавы арестовать создателей Nexta

Минск требует от Варшавы арестовать создателей Nexta

Представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь направили обращение в Министерство юстиции Польши, в котором просят провести арест основателей канала в Telegram Nexta.

Кроме того, правоохранители Белоруссии ожидают, что обвиняемые лица будут переданы Минску.

Аналогичный призыв ранее распространило дипломатическое ведомство РБ. Речь идет о Романе Протасевиче и Степане Путило, которые проходят фигурантами по делу о масштабных беспорядках на территории страны. Оба находятся в межгосударственном розыске.

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#польша #арест #генпрокуратура #белоруссия #Nexta

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