Минск требует от Варшавы арестовать создателей Nexta

Представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь направили обращение в Министерство юстиции Польши, в котором просят провести арест основателей канала в Telegram Nexta.

Представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь направили обращение в Министерство юстиции Польши, в котором просят провести арест основателей канала в Telegram Nexta.

Кроме того, правоохранители Белоруссии ожидают, что обвиняемые лица будут переданы Минску.

Аналогичный призыв ранее распространило дипломатическое ведомство РБ. Речь идет о Романе Протасевиче и Степане Путило, которые проходят фигурантами по делу о масштабных беспорядках на территории страны. Оба находятся в межгосударственном розыске.