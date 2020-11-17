Эксперты дали совет, как уменьшить панику в период пандемии

Пандемия травмирует психику россиян из-за угрозы заболеть или потерять работу. Это снижает работоспособность и может привести к постстрессовому состоянию.

Пандемия травмирует психику россиян из-за угрозы заболеть или потерять работу. Это снижает работоспособность и может привести к постстрессовому состоянию.

Качество жизни россиян за последний год значительно изменилось, и не в лучшую сторону, считают эксперты НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова. Болезнь, угроза заболеть, невозможность контролировать ситуацию, неопределенность будущего влияют на россиян негативным образом, рассказали NEWS.ru специалисты института. Паника на фоне пандемии может повлечь постстрессовые состояния, считают ученые.

Специалисты НИИ рекомендуют для уменьшения тревожности перейти на удаленную работу. Не всем это показано, считают психологи, нужно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Для повышения мотивации психологи советуют подходить к работе творчески, сделать из нее интересное событие.

Для уменьшения беспокойства специалисты рекомендуют продумать план для наихудшего сценария развития событий и предпринять соответствующие действия. При необходимости стоит обратиться к психологу за помощью.