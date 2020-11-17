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13:02   17 Ноября 2020
Весь мир

В Дании после уничтожения норок принялись за цыплят

В Дании после уничтожения норок принялись за цыплят

Правительство Дании приняло решение уничтожить 25 тысяч цыплят, а также прекратить экспорт мяса и яиц из-за вспышек птичьего гриппа в ЕС, сообщило датское управления ветеринарии и пищевых продуктов. В ведомстве также добавили, что пока случаев заражения птичьим гриппом людей зафиксировано не было. 

"Как минимум на три месяца будет прекращен экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Заражений людей зафиксировано не было", — заявили в управлении ветеринарии.

Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Нидерландах, Германии, Франции и Англии. 

Напомним, что две недели назад власти Дании решили уничтожить более 17 миллионов разводимых на фермах норок (страна входит в число мировых лидеров по поставкам меха, закрывая 40% рынка) из-за того, что они переносили мутировавший COVID-19.

Комментируя такое решение Копенгагена, ученый-зоолог и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов призвал Госдуму вступиться за животных.

По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными.

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#евросоюз #животные #дания #болезни #птичий грипп #коронавирус

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