Ракета Vega провалила миссию из-за украинского двигателя

Отказ украинского двигателя мог привести к провалу миссии европейской ракеты Vega с двумя спутниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отказ украинского двигателя мог привести к провалу миссии европейской ракеты Vega с двумя спутниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно, что с космодрома Куру стартовала европейская четырехступенчатая ракета Vega. На восьмой минуте полета произошел сбой, в результате чего ракета отклонилась от заданной траектории, что привело к провалу миссии.

По данным источника, четвертая ступень ракета Vega оснащена украинским двигателем РД-843. По предварительным данным отказ украинского двигателя является возможной причиной аварийного запуска ракеты Vega.

"Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega", — сообщил источник.

Стоит отметить, что ракета Vega должна была вывести на орбиту два спутника, заказчиками которых являются Европейское космическое агентство и Испанский центр развития промышленных технологий, а также Национальный центр космических исследований Франции.

На борту Vega находился испанский спутник SEOSAT-Ingenio, который предназначен для получения оптических изображений суши, а также французский спутник TARANIS, способный осуществлять наблюдения за радиационными и электромагнитными явлениями.