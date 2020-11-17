Администрация Петербурга в 2021 году будет штрафовать водителей за парковку

Полномочия властей Петербурга могут быть расширены со следующего года. Администрация добивается того, чтобы штрафовать водителей.

Полномочия властей Петербурга могут быть расширены со следующего года. Администрация добивается того, чтобы штрафовать водителей.

Разумеется, полностью "функцию по штрафам" у ГИБДД не заберут. Администрация намерена выявлять нарушителей ПДД касательно знаков остановки и стоянки, а также требований разметки. Соответствующий документ опубликован на портале городских властей.

Администрации Александра Беглова необходимо заключить соглашение с МВД, структурным подразделением которого является ГИБДД. Кстати, аналогичный документ несколькими годами ранее подписала московская мэрия. Не исключено, что полномочия по штрафам получит комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Сумма санкции будет составлять три тысячи рублей.