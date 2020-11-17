Премьер-министр Словакии сравнил коронавирусную инфекцию с коммунизмом

Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал бороться с коронавирусом, "как с коммунизмом". Об этом он заявил после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

Премьер-министр Словакии Игор Матович призвал бороться с коронавирусом, "как с коммунизмом". Об этом он заявил после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

Участники заседания обсуждали меры по борьбе с распространением инфекции. Матович сравнил эпидемию COVID-19 с властью компартии, которая продолжалась в стране с 1948 по 1989 годы.

"С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами", — сказал премьер-министр.

Количество случаев заражения коронавирусом в Словакии превысило 87 тысяч, сообщают СМИ. Более 500 жителей республики скончались от вызванных инфекцией осложнений.

Минздрав Словакии сообщил о снятии ряда ограничений по борьбе с COVID-19, сообщал RT.