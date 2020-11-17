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11:19   17 Ноября 2020
Политика

Лукашенко указал на проблемы в отношениях с Польшей и Литвой

Лукашенко указал на проблемы в отношениях с Польшей и Литвой

Позиция Польши и Литвы может негативно повлиять на отношения с Белоруссией.

Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что многие достижения в отношениях могут быть перечеркнуты. Об этом в материале РИА Новости.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", – сказал белорусский лидер.

Минск открыт для сотрудничества с другими странами на принципах взаимного уважения. Речь идет о западных странах, среди которых Лукашенко отметил Польшу и Литву.

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#польша #литва #лукашенко

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