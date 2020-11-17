11:10 17 Ноября 2020Армия
Лачинский коридор в Карабахе был открыт российскими миротворцами
Российские миротворцы открыли движение через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах.
Российские миротворцы открыли движение через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в районах проведения миротворческой миссии завершено развертывание наблюдательных пунктов. В Лачинском коридоре действуют семь постов, обеспечивающих прохождение колонн миротворческих подразделений.
Конашенков добавил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.