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11:10   17 Ноября 2020
Армия

Лачинский коридор в Карабахе был открыт российскими миротворцами

Лачинский коридор в Карабахе был открыт российскими миротворцами

Российские миротворцы открыли движение через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в районах проведения миротворческой миссии завершено развертывание наблюдательных пунктов. В Лачинском коридоре действуют семь постов, обеспечивающих прохождение колонн миротворческих подразделений.

Конашенков добавил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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#россия #миротворцы #карабах

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