Эрдоган отвесил «дипломатическую пощечину» США

Турецкий лидер решил проигнорировать встречу с государственным секретарем США.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил проигнорировать встречу с американским госсекретарем Майком Помпео. Последний прибыл в Стамбул с официальным визитом для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Сотрудники Госдепартамента США выделили время и для встречи с Эрдоганом, но у президента «резко поменялся график».

«Мы [Госдепартамент США] думали, что эта встреча состоится, но потом турки сказали нам, что график президента Реджепа Эрдогана внезапно поменялся. И я не приписываю этому никакого политического послания. Это был вопрос планирования с точки зрения государственного секретаря Майка Помпео и президента Эрдогана и его собственных поездок», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента.

Он также уточнил, что с самого начала поездка Помпео в Стамбул столкнулась с «проблемами планирования», ведь все официальные лица имеют крайне ограниченное количество времени для любых официальных встреч. Так вышло и с Эрдоганом. Американцы посетовали, что «не смогли вписаться в более широкий план поездки».

Впрочем, на фоне разногласий, которые существуют между Вашингтоном и Анкарой, политический подтекст в несостоявшейся встрече все же есть. Такое мнение выразил руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин, который знаком с дипломатическим этикетом не понаслышке.

«Если встреча Помпео с Эрдоганом была запланирована и президент Турции на нее не явился якобы из-за изменившегося расписания, то это говорит только об одном: Эрдоган высказал дипломатическое неуважение к американскому госсекретарю. Это же не какой-то турист приехал, а глава внешнеполитической службы. Поэтому это можно рассматривать, как дипломатическую или политическую пощечину со стороны Турции в отношении США. А может и лично в отношении Дональда Трампа», — заявил дипломат.

В США до сих пор продолжается подсчет голосов после выборов в США (прошли 3 ноября 2020 года). Хотя многие уже нарекают избранным президентом кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он обгоняет действующего главу Белого дома Дональда Трампа по голосам выборщиков (306 против 232).

Эрдоган «победу» Байдена поддержал: на официальном сайте турецкий лидер поздравил демократа и сообщил, что результаты выборов «пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов».

Теперь Майк Помпео для Эрдогана – «уходящий госсекретарь», которого президент Турции уже не воспринимает всерьез, допустил Топорнин. В случае официальной победы Байдена действующий глава внешнеполитического ведомства покинет Белый дом в одном кортеже с Трампом, а его место займет новый политик. С ним встречу Эрдоган уже точно не проигнорирует, заверил собеседник «Политики Сегодня».

«Демократическая администрация потребует того, чтобы Майк Помпео ушел в отставку. Но сейчас так дела не делаются, Помпео все еще на посту американского государственного секретаря. И ему есть, что обсудить с турецким лидером, раз уж он приехал в Стамбул. Прикрываться отговорками и игнорировать встречу со стороны Эрдогана – это неправильно», — добавил Топорнин.

США и Турция являются союзниками по Североатлантическому альянсу, но отношения между ними резко ухудшились в 2017 году. Тогда Анкара заключила с Москвой соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов С-400, которые продолжаются до сих пор. За неимением более мощных разработок Вашингтон прибегнул к своему излюбленному оружию – санкциям.

С тех пор американцы угрожают туркам экономическими ограничениями, если те не откажутся от российских ракетных систем. В октябре 2020 года турки провели учебные стрельбы из систем С-400 «Триумф» российского производства, чем еще раз разозлили Вашингтон. Президент Эрдоган тогда подчеркнул, что его страна «не собирается спрашивать разрешение у США» на проведения подобных учений.

Доцент МГИМО подытожил, что отношения между странами переживают серьезный кризис, который «не лечится» резкой сменой графиков и откладыванием дипломатических встреч. Если Дональд Трамп покинет президентское кресло, то Анкара будет выстраивать новую линию отношений с новым президентом, но до того момента все же стоит соблюдать элементарные правила этикета.

«В отношениях между Вашингтоном и Анкарой наметился очень серьезный кризис, и эта несостоявшаяся встреча – лишнее тому подтверждение. Расхождения были и раньше, они есть у каждой страны, но это не значит, что президент должен вести себя подобным образом. Есть понятия дипломатического протокола и этикета. Это же элементарные дипломатические отношения, которые подразумевают уважительное отношение между представителями стран», — заключил Топорнин.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия обнаружили больше двух с половиной тысяч неучтенных бюллетеней при голосовании за президента. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.